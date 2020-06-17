Ученые проверили, как недоступность влияет на привлекательность. Фото: pixabay.com

Ученые проверили, действительно ли недоступность партнеров повышает их ценность и большинство экспериментов подтвердили это утверждение.

Об этом сообщает Journal of Social and Personal Relationships.

Так, группа ученых под руководством Гурит Бирнбаум из Междисциплинарного центра в Герцлии провела эксперимент, который должен был подтвердить или опровергнуть мнение о том, что труднодоступные люди в целом привлекательнее, чем те, кто легко отдается новой любви.

Для первого эксперимента подопытные просматривали аккаунты в сети людей, которые написали, что очень избирательны в выборе партнера, и других – которые заявили, что более открыты в этом вопросе. По итогам переписок с разными участниками более недоступные показались участникам эксперимента более желанными для дальнейших встреч и секса. 

Подтвердить результаты эксперимента решили опросом. Каждому студенту предложили честно ответить на 10 личных вопросов, после чего выслушать ответы людей, у которых они расходились. Группа, которой пришлось доказывать правильность своего мнения (которое замаскированные члены группы ученых позволили себе навязать), чувствовали себя более востребованными и признались, что им льстила возможность переубедить "труднодоступного партнера".

Для закрепления выводов исследователи переписывались с подопытными в чате, после чего оставляли одно последнее сообщение. Удачные попытки заинтересовать, а потом отстраниться, действительно повлияли на уровень романтического интереса. Впоследствии подопытные признались, что такой шаг повлиял на желание увидеться в будущем. 

Примечательно, что в среднем участникам эксперимента было около 24 лет, а в будущем ученые хотят проверить теорию и на более старших людях. 

Напомним, средний возраст вступления опрошенных украинских подростков в половые отношения составил 14 лет для парней и 15 лет для девушек. При этом за последнее время средний возраст подростков, которые занимаются сексом, остается неизменным. 

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