Подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого задерживали утром 16 июня, неожиданно задержали снова - уже поздно вечером.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Андрей Мурашкин.

После утреннего задержания Мангеру перенесли суд по мере пресечения на завтра, и он поехал спокойно спать. Однако к нему явились сотрудники СБУ и увезли с собой.

"Сейчас ко мне незаконно применяется сила. Я по сегодняшний день находился в реанимации", - сказал во время задержания экс-чиновник.

Адвокат потребовал у правоохранителей показать протокол задержания, но люди в форме и медицинских масках продолжали заламывать Мангера. Также они не представились. Подозреваемый соглашался пойти с ними, если они предъявят ему документы. В итоге его увели силой.

Как писала "Страна", 15 июня Печерский суд Киева дал разрешение на задержание бывшего херсонского чиновника.

Мы также разбирались, кому в Украине выгодна ее смерть.