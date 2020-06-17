"Карантин" для Стерненко и новая ставка Тимошенко

Эпопея с выбором меры пресечения одесскому радикалу-убийце Сергею Стерненко завершилась. Вчера Шевченковский суд изменил адрес его домашнего ареста: вместо указанного в паспорте места прописки в Одессе теперь суд назначил Стерненко "карантин" по месту проживания в Киеве.

Все это прошло без каких-либо скандалов. Было очевидно, что акции в поддержку радикала-убийцы сошли на нет, и больше никто не собирается делать хайп из мягкой, в принципе, меры пресечения.

Но сам факт того, как быстро сдулись акции поддержки Стерненко, может стать для Банковой сигналом: против радикалов можно применять жесткие меры и это не станет толчком для серьезных потрясений. В большинстве случаев все закончится одним шумным днем – и не более.

Другой вчерашний аспект дела Стерненко – выступление Юлии Тимошенко в парламенте в его поддержку. Эта тема наделала много шуму, но, судя по всему, мало кто реально слушал это выступление лидера "Батькивщины". Иначе тема Стерненко не была бы главной.

Дело в том, что из двух минут своей речи Тимошенко посвятила поддержке "угнетаемого патриота" от силы секунд 30, а потом полторы минуты громила Петра Порошенко как сообщника власти и одновременно объясняла, что его возможный арест вовсе не будет "политическими репрессиями".

Если сложить все эти тезисы в одну картинку, становится ясно: Юлия Владимировна ждет ареста Петра Алексеевича (или хотя бы бегства за границу) и в ожидании этого готовится принять на себя его неформальное лидерство на правом фланге украинской политики. Отсюда и поддержка "патриота" Стерненко, который раньше "Батькивщину" совсем не интересовал.

Да, в принципе, сам Стерненко вообще никому не интересен. Он просто стал своеобразным символом того, какая политическая линия возобладает в Украине Зеленского. То ли радикалы сохранят свое бесконтрольное право на насилие, полученное ими после Майдана, то ли нынешняя власть сумеет загнать их в рамки закона. И именно поэтому для одних важно, чтобы Стерненко остался на свободе, а для других – чтобы он сел.

Битва за "зеленую" энергетику: кто победит?

Кабмин передал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает снизить тарифы для "зеленой" энергетики: для солнечных электростанций на 15%, для ветряных – на 7,5%. Так может завершиться длительный скандал на рынке электроэнергии, в котором задействованы не только "зеленые" энергетики, но и, по сути, все население Украины.

Законопроект о снижении тарифов для "зеленых" – это следствие подписанного между правительством и ними меморандума, который в течение нескольких дней блокировался правительством. Точнее, даже не самим правительством, а конкретно Минэнерго в лице его "и. о." Ольги Буславец. Поскольку тут столкнулись интересы сразу нескольких сил.

С одной стороны в конфликте задействованы миноритарные производители "зеленой" энергии, с другой – мажоритарные производители "зеленой" и тепловой энергии, с третьей – промышленные потребители. И если фамилии первых мало что скажут украинцам, то вторую категорию можно объединить одним именем – Ринат Ахметов, а третью двумя – Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

Первая категория (производители "зеленой" энергии), хотя и пострадает от снижения цен, но была согласна на меморандум, поскольку ей стараниями НКРЭКУ в этом году перекрыли кислород, и она осталась без средств, необходимых для погашения кредитов. Вторая (то есть Ахметов, у которого есть и своя "зеленая" генерация) выступала категорически против снижения тарифов без компенсации через другие источники. Третья – Коломойский и Пинчук – требовали снижения тарифов без условий.

И на данный момент неизвестно, кто окажется в выигрыше. Безусловно, миноритарные "зеленые" производители получат деньги для погашения кредитов, но главный вопрос в том, состоится ли "зеленая" компенсация через повышение общего тарифа для населения (та самая отмена социального тарифа в 90 копеек за киловатт на первые 100 кВт в месяц). В законопроекте этого нет, но это есть в планах Минэнерго. И потому нужно внимательно следить за "руками" правительства, чтобы понять, "нагреют" ли все украинские семьи на 78 грн в месяц или нет.

Почему власть боится "низкой" инфляции?

Тем временем министр экономики Игорь Петрашко сделал заявление, которое многим покажется парадоксальным: он объявил, что в Украине катастрофическая ситуация… с инфляцией.

Если бы такое заявление сделали в 2015 году, всем было бы понятно: тогда за год гривна обвалилась в три раза, соответственно в три раза подорожали импортные товары, а за ними прицепом потянулись вверх и цены отечественных производителей. По итогам 2015-го официальная инфляция составила 43%, но это Госстат уж очень постарался, чтобы не показывать реального обвала покупательной способности гривны.

Но сейчас министра эконимики беспокоит, что инфляция – низкая.

И в этом даже есть своя логика: ведь низкая инфляция означает, что на руках у населения мало денег, и производители вынуждены замораживать цены, иначе их продукцию вообще никто брать не будет. Из-за этого у них также все меньше денег и они вынуждены сокращать работников или замораживать им зарплаты.

Поэтому министр, по примеру западных стран, хочет подстегнуть спрос через какие-то программы (в первую очередь, через оживление кредитования). На прямую раздачу денег правительство все-таки пойти не решается (МВФ не дает). А кредитные механизмы у нас не работают. По итогу складывается парадоксальная ситуация - инфляция небольшая потому что денег нет, а денег нет, потому что инфляция небольшая.

Полтора миллиарда Курченко придется возвращать?

Кассационный суд Верховного суда вчера произвел сенсацию, которую пока должным образом не оценили: он дал возможность семи офшорным компаниям обжаловать решение Краматорского суда за 2017 год по отмыванию денег. Если кто не вспомнил: речь идет о якобы принадлежащих то ли Яуковичу то ли Сергею Курченко $1,5 миллиарда, которые через процедуру спецконфискации были переданы в бюджет.

История была громкая, и ее максимально пытались усилить генпрокурор Юрий Луценко в паре со спикерами "Народного фронта", которые сделали две попытки протащить спецконфискацию через парламент. Вторая попытка была удачной, хотя уже тогда юристы в один голос говорили: вся эта история – мыльный пузырь. Или карточный домик, который рухнет, если вытащить карту из его основания.

А картой в основании этого "домика" как раз и является решение Краматорского суда, формально осудившего зиц-председателя компаний Курченко Кашкина и на этом решение построившего приговор об отмывании денег. Три года назад Донецкий апелляционный суд запретил подавать апелляцию восьми "офшоркам", со счетов которых сняли полтора миллиарда долларов. Но это был явно незаконное решение, которое в Верховном суде теперь отменили.

И очень скоро может встать вопрос о том, что 1,5 млрд долларов, якобы переданные в бюджет при прошлой власти, придется вернуть их владельцам, да еще и со штрафными санкциями. Естественно, из бюджета, где и так пробежало полчище мышей. Что будет с этим делать власть – непонятно.

"Антирасистский" бунт в Европе: в чем виноваты де Голль и "Гардиан"?

Тренд обвинений деятелей прошлого в расизме перекинулся из Америки в Европу. Вчера пострадавшими оказались национальный герой Франции Шарль де Голль и популярная британская газета "Гардиан", известная своим нестандартным подходом к политике. Де Голль оказался "расистом" сам, а "Гардиан" потребовали закрыть, потому что она в ХІХ веке была основана на "расистские" деньги.

И то, и другое обвинение абсурдно. Де Голль известен тем, что боролся с Гитлером (что явно к расизму не относится), и все, что ему можно предъявить, что он в течение четырех лет продолжал войну с армией освобождения Алжира, начатую еще до его прихода к власти в 1958-м. При этом обвинители забывают, что именно де Голль закончил эту войну, причем из-за этого решения ему пришлось подавлять правый путч тех, кто не хотел давать Алжиру независимость.

Что касается "Гардиан", то здесь прослеживается та же тенденция, что и в случае с обвинениями в адрес первооткрывателя Америки Христофора Колумба. Обвинители не учитывают тот факт, что во времена Колумба (как и во времена создания "Гардиан") рабовладение являлось обычным явлением, которое никем не осуждалось. Но на основании нынешних представлений об обществе радикалы хотят заставить весь мир переписать историю, в которой по таким канонам вообще не останется положительных персонажей.

Ситуация, кстати, весьма похожа на украинскую, где радикальное меньшинство уже полтора десятилетия заставляет общество переписывать историю, объявляя всю его советскую историю эпохой зла. Запрещая проспекты Жукова и Ватутина, они не хотят брать во внимание тот факт, что у этих маршалов (как и у других персонажей советской эпохи) не было выбора – служить "тоталитарному" режиму или демократическому. Они защищали свою родину – и теперь за это объявлены преступниками.

Скорее всего, в Европе бунт нигилистов 21 века окажется краткосрочным и не приведет к каким-либо серьезным изменениям: памятники де Голлю и Черчиллю останутся стоять, а "Гардиан" по-прежнему будет выходить. Но вот в Америке, где "антирасистский" бунт из конъюнктурных соображений поддерживает Демократическая партия, все может закончиться намного хуже.