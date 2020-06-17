Исследователи изобрели новую формулу для вычета приблизительного числа планет в галактике, где могла бы зародиться и развиться цивилизация, подобная нашей. Так, ученые назвали 36 подобных вариантов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Astrophysical Journal.

Прежде ученые использовали уровнении Дрейка (названного в честь астрофизика Френка Дрейка, который придумал его в 1961 году). Однако ученые из Университета Ноттингема решили разработать собственный метод математического поиска экзопланет.

"Дрейк разработал уравнение, которое по сути можно использовать для расчета количества умных цивилизаций в галактике Млечный путь, пригодных для контактов. Однако, многие его условия неизвестны. К тому же нужно использовать другие методы для подсчета вероятного количества пригодных для контактов цивилизаций", - указано в сообщении.

"Ключевое отличие наших расчетов от предыдущих, которые были основаны на уравнении Дрейка, заключается в том, что мы делаем очень простые предположения относительно процесса развития жизни", - заявил профессор астрофизики Кристофер Конселис.

"Одно из них говорит о том, что жизнь возникает вполне научно. Если есть правильные условия, тогда жизнь и появляется. Это позволяет избежать вопросов, на которые не возможно дать ответ, вроде: "Какая часть планет в зоне жизни у звезд может стать местом возникновения жизни?" или: "Какое количество живых форм эволюционирует до интеллекта?". На эти вопросы нет ответов до тех пор, пока мы не найдем жизнь, чего мы до сих пор не сделали", - добавил он.

Так, новый "Астробиологический принцип Коперника" основывается на данные об истории созданию звезд и планет, их возрасте, содержании металла, вероятности наличия экзопланет, и нахождение в "зоне жизни", которая подразумевает комфортное пребывание на орбите звезды. Проще говоря, температура на планете должна быть не слишком холодной и не слишком горячей для появления подобной нам жизни. Исследование касается только биологических форм, которые могут напоминать людей - на таких же планетах, как Земля, так как другие условия для появления жизни человечеству пока что неизвестны.

Также немаловажно, чтобы планета оставалась стабильной на протяжении тех 4,5-5,5 миллиардов лет, которые необходимы разумной жизни для развития.

"Два Астробиологических предела Коперника говорят, что разумная жизнь формируется чуть меньше или чуть больше, чем за 5 миллиардов лет. Собственно, потому что на Земле пригодная для контакта цивилизация возникла через 4,5 миллиарда лет", - добавил соавтор исследования профессор Том Вестби.

По итогам математических расчетов, исследователи пришли к выводу, что Земля - вовсе не особенная планета и подобных ей, с наличием разумной формы жизни, может быть, по меньшей мере, 36 во всей галактике. При этом были учтены все условия о похожем составе звезд у планет.

Напомним, сотрудники Калифорнийского университета в Беркли (США) в рамках масштабной программы поиска внеземного разума Search for Extraterrestrial Intelligence, или SETI, обследовали 1327 соседних звезд. Астрофизики не зафиксировали ни одного радиосигнала и других свидетельств существования инопланетных цивилизаций.

Как сообщала "Страна", преподаватель знаменитого Оксфордского университета, профессор Янг-хэ Чи заявил, что инопланетян не стоит искать в телескопы. Они уже давно находятся на Земле и ведут свою деятельность среди людей.