После того, как в китайском городе Баодин ввели военное положение из-за новых вспышек коронавируса, Пекин, который расположен недалеко от Баодина, закрыл на выезд свои территории из-за новой волны коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Reuters.

Как передает ведомство, на фоне вспышки коронавируса власти Пекина запретили выезд из города людям, которые находятся в группе высокого риска, а также частично приостановили работу общественного транспорта.

В частности, к людям в группе высокого риска относят тех, кто находился в тесном контакте с больными COVID-19. Им запрещают оставлять город вообще.

Кроме того, власти Пекина приостановили работу как минимум трех автобусных маршрутов из провинции Хэбэй и одного - из Внутренней Монголии.

Часть других маршрутов сократили, одновременно шоссе за пределами китайской столицы не перекрывают.

Ранее "Страна" сообщала, что найденный в Пекине коронавирус может быть еще опаснее, чем уханьский.

Напомним, новый коронавирус нашли на рынке в Пекине на доске для разделки импортного лосося.