Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк прокомментировал вчерашние события у Шевченковского суда Киева, где сторонники Сергея Стерненко устроили беспорядки.

По мнению Шкиряка, массовка радикала - это необольшевики, а сценарий действа "написан точно не в Киеве".

Свое мнение чиновник высказан в соцсети Facebook.

В посте Шкиряк саркастично назвал приверженцев Стерненко героями нашего времени и развил свою мысль.

"Ведь когда после нападения и откровенных спланированных провокаций против полиции кого-то вдруг дернули и вполне законно задержали - это полицейский произвол. Хайп, истерика, предательство. А вот когда толпой тушить полицейских, в том числе реально бить их ногами - это, сука, настоящее геройство. Почему? Потому что полицейских можно бить по беспределу, плевать им в лицо, дергать за шлемы и форму, сыпать матом и позорными обидами сколько угодно, потому что они никто, они же не люди..." - написал Шкиряк.

Кстати он сообщил, что правоохранители вчера не имели при себе даже дубинок - это был приказ руководства.

Затем он обрушился на молодчиков из массовки Стерненко, назвав их "леворадикальными большевиками". Его возмутило, что их считают священными и неприкосновенными, святыми и непорочными.

"Они кайфуют под российский рэп и хер они клали на все. Им можно все, и им за это никогда ничего не будет", - высказался советник Авакова.

Он вспомнил эпизод с якобы избиением полицейским активиста, который уже разбирала "Страна".

"Если это по-вашему можно характеризовать "зверски бил", то ок.

Тогда покажите мне, куда именно бил и где хоть один след на теле от этого "зверского побоища"? Потому что такое словосочетание по сути своей имеет иметь реальные физические последствия, то есть телесные повреждения. Где они, а? Нету. И быть не могло", - отметил автор поста.

Во второй раз помянув левое движение и назвав беспорядки "необольшевизмом в чистом виде", Шкиряк заявил, что происходившее вчера не имеет отношения к правому движению, патриотизму и праву на самозащиту.

"Желание спровоцировать реальные беспорядки и кровавое побоище, вероятно, чтобы получить некоего условного украинского Флойда. Для чего? Вопрос риторический. Никакого смысла в этих умышленных провокациях не было! Никто никому не мешал протестовать, кричать (кричалки российских неонацистов, кстати), материться русским матом, жечь файеры и даже пиротехнику. Но не в этом, не в мирном протесте была цель организаторов и кураторов этого театра абсурда - кровь и беспорядки, вот настоящий умысел. И этот сценарий написан точно не в Киеве..." - резюмировал Шкиряк, зачем-то приплетя к "необольшевикам" русских неонацистов.

Ранее "Страна" писала, что полиция, которую защищает Шкиряк, отпустила всех бивших ее радикалов.

Мы также сообщали, что наше издание подало заявление в ГБР в связи с тем, что полицейские вытолкали журналистов с территории суда во время беспорядков.