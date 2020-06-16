Дворник киевской больницы обокрал умершего в инфекционном отделении волонтера
Киевской местной прокуратурой сообщено о подозрении 52-летнему мужчине по факту совершения кражи из помещения одной из столичных больниц.
Об этом информирует прокуратура Киева.
Так, 7 июня в полицию поступило сообщение от родных умершего в больнице волонтера об исчезновении его документов, денег и мобильного телефона.
В ходе досудебного расследования, начатого по данному факту, удалось установить причастность к преступлению дворника этой больницы.
Как оказалось, после смерти волонтера человек помогал перевозить тело умершего из инфекционного отделения в морг. Увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, злоумышленник решил им завладеть.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража) и решается вопрос об избрании меры пресечения. Телефон умершего волонтера изъяты.
В рамках досудебного расследования продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения правонарушения и лиц, которые также могут быть причастны к его совершению.
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