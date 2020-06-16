Коронавирус определенно распространится еще раз, потому странам мира необходимо быть готовыми ко второй волне заражений.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус в ходе брифинга.

"Даже страны, которые продемонстрировали способность преодолеть распространение коронавирусной инфекции, должны быть и далее готовы к новой волне. На протяжении последних двух недель почти ежедневно в мире фиксируется по 100 тысяч новых заражений", – заявил он.

По словам Гебреисуса, карантинные ограничения усилили в Пекине в связи с вспышкой коронавируса новейшего типа. До этого город более 50 дней не сообщал о заражениях.

Рекордное число заражений фиксируется также и в США, где начали активнее проводить тестирование на коронавирус и, где уже несколько недель продолжаются протесты и массовые беспорядки.

Напомним, вторая волна эпидемии коронавируса в Европе неизбежна. Вопрос только в том, когда она случится и насколько будет мощной.

Как сообщала "Страна", вторая волна активного распространения коронавируса в Украине уже наступила, поэтому Кабмин может продлить карантин в стране еще на месяц.