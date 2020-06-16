ВОЗ уверены в неизбежности второй волны коронавируса по всему миру
Коронавирус определенно распространится еще раз, потому странам мира необходимо быть готовыми ко второй волне заражений.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус в ходе брифинга.
"Даже страны, которые продемонстрировали способность преодолеть распространение коронавирусной инфекции, должны быть и далее готовы к новой волне. На протяжении последних двух недель почти ежедневно в мире фиксируется по 100 тысяч новых заражений", – заявил он.
По словам Гебреисуса, карантинные ограничения усилили в Пекине в связи с вспышкой коронавируса новейшего типа. До этого город более 50 дней не сообщал о заражениях.
Рекордное число заражений фиксируется также и в США, где начали активнее проводить тестирование на коронавирус и, где уже несколько недель продолжаются протесты и массовые беспорядки.
Напомним, вторая волна эпидемии коронавируса в Европе неизбежна. Вопрос только в том, когда она случится и насколько будет мощной.
Как сообщала "Страна", вторая волна активного распространения коронавируса в Украине уже наступила, поэтому Кабмин может продлить карантин в стране еще на месяц.