За последние сутки в Израиле зарегистрировали рекордное число зараженных коронавирусом - 258 человек.

Об этом сообщает местное издание The Times of Israel.

Большая часть новых заражений зафиксирована в Израиле. Столицу называют новым очагом распространения вируса. Всего в стране известно о 3,7 тысячах актуальных пациентов, а всего с начала пандемии поступило 19,4 тысячи сообщений о заболевании.

За весь период умерло 302 жителя страны, еще 39 граждан госпитализированы за последние сутки и 29 потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.

Напомним, в апреле правительство Израиля приняло решение об ослаблении карантина, который был введен из-за коронавируса. Людям разрешили посещать магазины и парикмахерские.

Как сообщала "Страна", Израиль, в связи с распространением коронавируса, вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех людей, въезжающих в страну. И для граждан Израиля, и для иностранцев.