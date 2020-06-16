Технологический гигант Boston Dynamics выпустил своих знаменитых четвероногих роботов Spot Explorer в продажу. Об этом информирует ITC.

Роботы двух моделей Spot Enterprise и Spot Academic доступны по предварительного заказу.

Компании в США получили возможность приобрести робота Spot в своё владение. Робот-собака предназначен для коммерческого и промышленного использования, а заказы выполняются в соответствии с условиями Boston Dynamics, которые требуют "полезного использования" роботов.

Роботы будут доступны через онлайн-продажи, и заинтересованные стороны могут связаться с Boston Dynamics для уточнения цены. Отметим, версия Spot Explorer, созданная для разработчиков, желающих работать со Spot, предлагается по цене $74500. Дополнительные батареи и модули, такие как LIDAR, могут стоить от $4620 до $18450, соответственно.

Ранее сообщалось, что в США открылся ресторан, где блюда готовят роботы.

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