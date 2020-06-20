В Чернобыльском радиационно-экологическом заповеднике, весной пережившем масштабные пожары, жизнь постепенно возвращается в свое русло. Его обитатели появляются на свет, продолжают свой род и погибают. А сотрудники решают текущие проблемы.

О буднях зоны отчуждения рассказывают сотрудники заповедника в Facebook.

Ученые показали подписчикам гнездо вяхиря - дикого лесного голубя, который по размерам немного больше обычных городских.

В гнезде сидят двое птенцов, которые начинают опериваться. Скорее всего, это вторая кладка за сезон. В дикой природе с маленькими птенцами может случиться что угодно, у них много врагов: от хищников до непогоды. Если все сложится хорошо, через несколько недель малыши вылетят из гнезда.

На другом снимке фотограф запечатлел обглоданный хищниками череп оленя. Один из комментаторов заметил, что это лежит примерно 2,5 тысячи гривен, намекая на стоимость рогов. "И превышенная доза радиации в подарок", - отреагировали в заповеднике на комментарий.

Также сотрудники организации показали заросшие водяным орехом плесы реки Припять. Его еще называют рогульником плавающим.

Это неприхотливое и живучее растение быстро размножается в теплых стоячих водах. В прошлом веке некогда огромные "поляны" растения уменьшились из-за мелиорации, пересыхания, загрязнения и засоления водоемов. Хотя в целом популяции водяного ореха ничего не угрожало и она оставалась многочисленной, растение внесли в Красную книгу Украины.

Это стало камнем преткновения для многих специалистов, которые считают, что разросшиеся в последние годы плантации на больших и малых водоемах Украины стали настоящей экологической катастрофой.

Ведь покрытая рогульником поверхность не пропускает в толщу воды солнечные лучи. В результате замедляется процесс фотосинтеза, подводный живой мир беднеет, а некоторые виды рыб погибают.

В 1980-1990-е годы, до того как рогульник занесли в Красную книгу, его заросли прореживали. Сейчас это запрещено, и водяной орех продолжает затягивать водоемы, вытесняя из них все живое.

Экологи призывают решить эту проблему, пока не поздно.

Ранее "Страна" показывала фото чернобыльского лося, который спасается от жары на болоте.

Мы также публиковали снимки буйной новой зелени на местах пожаров в зоне отчуждения.