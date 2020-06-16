По желанию работника в случае его увольнения (кроме увольнения за нарушение трудовой дисциплины) ему должен быть предоставлен неиспользованный отпуск с последующим увольнением. Датой увольнения в этом случае является последний день отпуска.

Это прописано в в ст. 3 Закона "Об отпусках", напомнили в управлении Гоструда в Хмельницкой области.

Так, в случае увольнения работника в связи с истечением срока трудового договора неиспользованный отпуск может по его желанию предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично превышает срок трудового договора.

В этом случае действие трудового договора продолжается до окончания отпуска.

Ранее "Страна" сообщала, что нужно указать в заявлении на отпуск без сохранения зарплаты на время карантина.

Также ранее Верховный суд объяснил, что такое увольнение сотрудника по личным мотивам.