Танкер Delfi, который утонул около одесского пляжа "Дельфин" в ноябре 2019 года, попробуют поднять со дна при помощи воздушных баллонов, поместив их в пустоты судна.

Об этом глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый рассказал на своей странице в Faccebook.

"Принимая во внимание принципиальную позицию Одесского городского совета против распила судна непосредственно на месте затопления, судовладелец предложил поднять Delfi с помощью воздушных баллонов", - написал он.

Так, две недели водолазы осматривали корабль и пришли к выводу о том, что его нижнюю часть затопило водой и замыло песком. Это делает невозможным вариант с буксирами. Тем временем Одесская ОГА принципиально против распила танкера по месту затопления, поэтому остается только вариант с наполнением пустот воздушными баллонами, чтобы поднять и переместить танкер.

Если танкер не уберут с пляжа к 26 июня, этим вопросом займется непосредственно Администрация морских портов Украины.

Напомним, в ночь на 23 ноября к одесскому пляжу Дельфин прибило штормом малый танкер Delfi. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В итоге танкер совершил навал бортом на волнорез. А экипаж из трех человек пришлось эвакуировать в сложных условиях – все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Как сообщала "Страна", в Одессе вблизи затонувшего танкера Delfi сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. По предварительным данным, допустимые экологические показатели превышены в 15 раз.