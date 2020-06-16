В подмосковной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный тоннель. Внешне он немного похож одновременно на сканер для багажа и рамку металлоискателя.

Об устройстве сообщается в Twitter-аккаунте "Кремлевский пул РИА".

Тоннель предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через него визитер президента попадает в мелкодисперсный водный туман, который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

Аппарат разработала пензенская компания.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что все, с кем встречается глава Кремля, проходят тест на коронавирус. А сам президент свел к минимуму личные контакты и при приеме гостей соблюдает социальную дистанцию.

Как писала "Страна" Путин ушел на самоизоляцию в начале апреля. Впервые после этого он появился на публике в честь Дня Победы, после чего снова изолировался под Москвой.

А 12 июня президент РФ покинул свою резиденцию, выехал в город и принял участие в публичном мероприятии.