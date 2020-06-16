Повышенная заболеваемость коронавирусом среди смуглого и темнокожего населения связана с расизмом в британском обществе и враждебным отношением к иммигрантам.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, проведенное по заказу Министерства здравоохранения Британии.

Согласно отчету исследования, иностранцы, живущие в Британии, чаще всего беднее простых граждан, так как предвзятое отношение к ним со стороны работодателя (в частности, недоверие иностранным дипломам и опыту работы, наличие акцента, и личная неприязнь) влияют на уровень зарплаты и сферу деятельности. В сумме эта факторы выливаются в том, что иммигранты вынуждены экономить на здоровой пище и занятиях спортом, что сказывается на их иммунитете, а также ввиду распределения профессий, чаще контактируют с людьми из-за работы.

Кроме того, иностранцы реже обращаются к врачам на ранних стадиях заболевания из-за той же предвзятости и приоритета распределения средств. А именно этот фактор влияет на частую смертность от коронавируса.

По итогам исследования ученые сделали вывод, что заболеваемость коронавирусом и показатели смертности среди представителей разнообразных рас, помимо белой, гораздо выше. Так, на 100 тысяч белого населения приходится всего 36 летальных случаев среди женщин и 70 среди мужчин, в то время как на 100 тысяч жителей азиатского происхождения - 78 и 163 смерти соответственно, на 100 тысяч черного населения - 119 и 257 летальных исходов, а на 100 тысяч представителей других этнических групп - 234 и 427 случаев.

Напомним, в начале пандемии коронавируса в ряде городов Соединенных Штатов участились нападения на людей азиатской внешности. Особенное внимание американских расистов привлекают люди, которые носят медицинские маски.

Как сообщала "Страна", во Франции двое медиков предложили испытывать вакцины от коронавируса на жителях африканских стран. Это предложение сделал глава отделения интенсивной терапии в больнице в Париже Жан-Поля Мира и глава исследовательской группы в Национальном институте здравоохранения и медицинских исследований Камиль Лохт. Это вызвало шквал возмущения и обвинения в расизме.