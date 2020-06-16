В Чернобыльском биосферном заповеднике его самые крупные обитатели - лоси - в основном стали держаться у болот. Летом они там спасаются от жары.

Фото одного из сохатых, а также рассказ об особенностях поведения лосей в жаркий сезон, опубликованы в Facebook организации.

В заповеднике отметили, что все виды животных северного происхождения в жару чувствуют дискомфорт. В полдень их состояние даже может приближаться к тепловому шоку.

Особенно много неприятностей зной доставляет крупным животным вроде лосей. Поэтому по возможности сохатые проводят время на заболоченных участках и у водоемов.

Об этой особенности поведения копытных более ста лет назад писал известный зоолог и натуралист Леонид Сабанеев: "В июне-июле лоси придерживаются болот, берегов рек, озер, особенно потоков и всегда выбирают наиболее прохладные места. Очень часто их в это время можно встретить в воде, откуда они выставляют только голову или даже ноздри. Нередко лось ныряет... Плавает он удивительно хорошо и легко переплывает большие реки и озера. В воде он себя чувствует прекрасно. Часто лось прибегает купаться в глубокие ямы рек или озер за несколько верст, а иногда и за десяток. При этом обязательно утром и вечером".

На украинском Полесье лоси в жару купаются в реках редко, так как слишком осторожничают. Прохладу они ищут в основном на болотах.

В зоне отчуждения у одного из болот в кадр попал самец лося с молодыми рогами-пантами. Видно, что животное в прекрасной форме. Возможно, это связано с тем, что весной не было насекомых-кровососов, и лосю никто не досаждал.

Сейчас сохатые отращивают рога, нагуливают жир и готовятся к брачному сезону.

В мае "Страна" публиковала фото бегущего детеныша лося.

Также мы писали, что осенью у лосей период гона, и они бывают весьма агрессивны.