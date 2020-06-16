Гепатитами в Украине болеют почти 2 миллиона человек. Как уберечься от опасного вируса
В Украине вирусным гепатитом С (ВГС) и вирусным гепатитом В (ВГВ) заражены почти 2 миллиона человек. Врачи рекомендуют вакцинироваться, чтобы избежать инфицирования этими вирусами, а также соблюдать некоторые меры предосторожности.
Об этом во вторник, 16 июня, информирует Центр общественного здоровья (ЦОЗ).
"По состоянию на 1 января этого года, в Украине зарегистрировано 7179 новых случаев вирусного гепатита С (ВГС). 87 269 человек находятся под контролем врачей. В течение 2019 от этой инфекции были вылечены 7302 человека. По состоянию на этот же период зафиксировано 1848 новых случаев вирусного гепатита В (ВГВ). 23 631 человек находится под контролем. В течение прошлого года пролечено 1829 человек", - говорится в сообщении.
В ЦОЗ отметили, что по последним статистическим данным, в Украине гепатитом С заражены 1 342 418 человек, а гепатитом В - 559 341. В центре подчеркнули, что уберечься от гепатита В можно благодаря вакцинации, а вот вакцины против гепатита С не существует. При этом гепатит В на данный момент неизлечим, в то время, как гепатит С поддается лечению.
Также сообщается, что состоянию на 1 мая этого года от вирусного гепатита В вакцинировано 60 627 детей в возрасте до года, что составляет 19,5% от плановых прививок.
"Напомним, гепатит - это заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения. Гепатиты B и C - два основных типа вирусного гепатита, которые могут вызвать цирроз и гепатоцеллюлярную карциному. ВГВ и ВГС является причиной 96% всех случаев смертей, обусловленных гепатитами. Согласно данным ВОЗ, около 325 млн человек в мире живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B или вирусом гепатита C", - заявили в ЦОЗ и добавили, что вакцинация формирует иммунитет от гепатита на 20-30 лет, а иногда и пожизненно.
Кроме того, в центре рассказали, как можно предотвратить заражение гепатита В:
- избегать контактов с кровью и жидкостями организма других людей
- выбирать пероральные лекарства вместо инъекций там, где это возможно
- избегать случайных половых контактов, всегда использовать презервативы
- не делиться средствами индивидуального пользования (бритвами, ножницами и т.д.)
- использовать только стерилизованные инструменты для пирсинга и татуировок
- беременным женщинам, у которых диагностирован гепатит B, следует посоветоваться с врачом о том, как предотвратить передачу вируса ребенку
Также в ЦОЗ поделились советами о том, как уберечься от гепатита С:
- соблюдать гигиену рук - часто и тщательно их мыть
- помнить о безопасных медицинских инъекциях и стерильное инъекционное оборудование
- тестировать донорскую кровь на гепатиты B и C (а также ВИЧ и сифилис)
- правильно и регулярно пользоваться презервативами
Людям, инфицированным ВГС, следует:
- консультироваться относительно вариантов медпомощи и лечения;
- вакцинироваться от гепатита A и B;
- придерживаться правильного лечения;
- регулярно проходить мониторинг, чтобы вовремя диагностировать хронические заболевания печени.
"Эффективность лечения препаратами прямого противовирусного действия составляет более 95%", - отметили в ЦОЗ.
Напомним, что недавно в Минздраве рассказали о симптомах гепатита.
Ранее мы писали, что с осени 2019 года гепатит С разрешено лечить у детей, начиная с 3 лет.