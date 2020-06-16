В Украине вирусным гепатитом С (ВГС) и вирусным гепатитом В (ВГВ) заражены почти 2 миллиона человек. Врачи рекомендуют вакцинироваться, чтобы избежать инфицирования этими вирусами, а также соблюдать некоторые меры предосторожности.

Об этом во вторник, 16 июня, информирует Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

"По состоянию на 1 января этого года, в Украине зарегистрировано 7179 новых случаев вирусного гепатита С (ВГС). 87 269 человек находятся под контролем врачей. В течение 2019 от этой инфекции были вылечены 7302 человека. По состоянию на этот же период зафиксировано 1848 новых случаев вирусного гепатита В (ВГВ). 23 631 человек находится под контролем. В течение прошлого года пролечено 1829 человек", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что по последним статистическим данным, в Украине гепатитом С заражены 1 342 418 человек, а гепатитом В - 559 341. В центре подчеркнули, что уберечься от гепатита В можно благодаря вакцинации, а вот вакцины против гепатита С не существует. При этом гепатит В на данный момент неизлечим, в то время, как гепатит С поддается лечению.

Также сообщается, что состоянию на 1 мая этого года от вирусного гепатита В вакцинировано 60 627 детей в возрасте до года, что составляет 19,5% от плановых прививок.

"Напомним, гепатит - это заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения. Гепатиты B и C - два основных типа вирусного гепатита, которые могут вызвать цирроз и гепатоцеллюлярную карциному. ВГВ и ВГС является причиной 96% всех случаев смертей, обусловленных гепатитами. Согласно данным ВОЗ, около 325 млн человек в мире живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B или вирусом гепатита C", - заявили в ЦОЗ и добавили, что вакцинация формирует иммунитет от гепатита на 20-30 лет, а иногда и пожизненно.

Кроме того, в центре рассказали, как можно предотвратить заражение гепатита В:

избегать контактов с кровью и жидкостями организма других людей

выбирать пероральные лекарства вместо инъекций там, где это возможно

избегать случайных половых контактов, всегда использовать презервативы

не делиться средствами индивидуального пользования (бритвами, ножницами и т.д.)

использовать только стерилизованные инструменты для пирсинга и татуировок

беременным женщинам, у которых диагностирован гепатит B, следует посоветоваться с врачом о том, как предотвратить передачу вируса ребенку

Также в ЦОЗ поделились советами о том, как уберечься от гепатита С:

соблюдать гигиену рук - часто и тщательно их мыть

помнить о безопасных медицинских инъекциях и стерильное инъекционное оборудование

тестировать донорскую кровь на гепатиты B и C (а также ВИЧ и сифилис)

правильно и регулярно пользоваться презервативами

Людям, инфицированным ВГС, следует:

консультироваться относительно вариантов медпомощи и лечения;

вакцинироваться от гепатита A и B;

придерживаться правильного лечения;

регулярно проходить мониторинг, чтобы вовремя диагностировать хронические заболевания печени.

"Эффективность лечения препаратами прямого противовирусного действия составляет более 95%", - отметили в ЦОЗ.

Напомним, что недавно в Минздраве рассказали о симптомах гепатита.

Ранее мы писали, что с осени 2019 года гепатит С разрешено лечить у детей, начиная с 3 лет.