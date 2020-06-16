В Великобритании скончался известный уличный кот Боб. После того как его подобрал лондонский музыкант Джеймс Боуэн, он стал героем (а также актером) популярной кинодрамы "Уличный кот по кличке Боб" и серии книг.

О молодости Боба ничего не известно. Весной 2007 года его увидел возле своего дома сидящий на наркотиках уличный музыкант Боуэн. У животного была воспаленная рана на лапе.

Когда Джеймс понял, что кот бездомный, то на последние деньги вылечил его и взял к себе.

Так как Бобу очень нравилось провожать Джеймса на работу, музыкант смастерил жгут из шнурков и стал брать кота на свои уличные выступления на Ковент-Гарден и Пикадилли. Парочка ездила на автобусе №73 и вскоре стала известной среди лондонцев.

Со временем видео с Джеймсом и Бобом появились на YouTube, туристы стали посещать Ковент-Гарден только для того, чтобы просто увидеть их. Тогда Джеймс решил бросить наркотики.

"Я считаю, что всё свелось к этому маленькому существу. Он пришёл и попросил меня о помощи, и он просил о моей помощи сильнее, чем моё тело просило о саморазрушении. Он - причина, по которой я теперь просыпаюсь каждый день… он определённо дал мне правильное направление, которому я буду следовать всю свою жизнь", - прокомментировал свое решение музыкант.

В 2016 году по мотивам истории его дружбы с Бобом вышел фильм "Уличный кот по кличке Боб". Роль Джеймса исполнил актер Люк Трэдэвей, а кот сыграл самого себя.

Также Боб стал героем нескольких книг: "Мир глазами кота Боба", "Кот Боб: во имя любви" и других.

Вчера рыжего симпатяги не стало. Он умер в возрасте не менее 14 лет.

Ранее "Страна" сообщала о смерти в Британии самого старого котика в мире, которому было 32 года.

Также мы писали о том, что умерла звезда соцсетей - Сердитая кошка.