В Киеве на станции метро "Берестейская" мужчина с ножом спрыгнул на пути и заблокировал движение поездов на красной ветке. В присутствии пассажиров подземки он угрожал нанести себе увечья.

Об этом во вторник, 16 июня, информирует пресс-служба столичной полиции.

"Сегодня около 18:00 в полицию метрополитена в Киеве поступила информация о том, что на платформе станции метро "Берестейская" находится человек с ножом и угрожает нанести себе телесные повреждения, дальше он соскочил на пути и забежал в тоннель", - сообщили правоохранители.

По их словам, работники киевской подземки сразу приостановили движение поездов. Через полчаса правоохранители обнаружили его в туннеле станции "Шулявской" с ранами на животе. На место инцидента прибыла скорая помощь. На данный момент стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия и личность потерпевшего.

Напомним, что недавно очевидцы заметили несколько подростков в метро Киева за опасными играми - они лазили между вагонами поездов и забирались на крыши.

Ранее мы писали, что в пятницу, 5 июня, в течение 20 минут была закрыта на вход и выход станция метро "Майдан Независимости" и пересадка на станцию "Крещатик" из-за поступившего сообщения о заминировании.