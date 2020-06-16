В руководстве "ДНР" озвучили свою позицию относительно открытия КПВВ между подконтрольной Украиной и "республикой".

Об этом заявил в ходе прямой линии с жителями "глава ДНР" Денис Пушилин.

"Открывать границы полностью с Украиной мы не имеем права, так как опасаемся за жизнь наших граждан. У них день за днем антирекорды. Наше предложение - гуманитарные коридоры. Наши предложения направлены через ОБСЕ. Мы со своей стороны выезд из республики не будем запрещать никому. Въезд будет по спискам. Чтобы такие люди проходили карантин в определенных местах, у нас они обустроены", - сказал Пушилин.

Он утверждает, что позицию "ДНР" поддерживают в ОБСЕ и в России, но Киев отказывается это обсуждать.

Относительно открытия границ между "ДНР" и Россией Пушилин сказал, что вероятнее всего это произойдет 1 июля.

Как писала "Страна", 13 июня "ЛНР" начала пропускать людей через линию разграничения.

Мы также сообщали, что пока Украина и неподконтрольные территории утрясают вопрос об открытии пунктов пропуска, на них умирают люди.