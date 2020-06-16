Жители так называемой "Донецкой народной республики" смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции России, которое состоится 1 июля.

Об этом в ходе прямой линии заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

Так, на вопрос о том, когда "ДНР" присоединится к Российской Федерации, Пушилин ответил, что жители неподконтрольной Киеву территории Донбасса уже "сделали свой выбор".

"Донбасс всегда был русским. Если говорить о вопросе - когда же. Нельзя вступить, так как мы уже неотъемлемая часть. У вас какая валюта в кошельке? Рубль. Дети учатся на русском языке? На русском. Паспорт у вас какой? Российский. По-моему, все очевидно. Еще немалое значение - голосование за поправки в Конституцию России. Я официально обратился в ЦИК РФ, получил разъяснение, что жители "ДНР" смогут принять участие. Но свое право быть русскими нам с вами придется защищать с оружием в руках", - заявил "глава республики".

Напомним, что голосование по поправкам в российскую Конституцию, где будет закреплено "обнуление" сроков президента РФ Владимира Путина, намечено на 1 июля.

Ранее в этом месяце в Кремле заявили, что работают над урегулированием ситуации на Донбассе и над тем, чтобы "Украина стала единой страной".