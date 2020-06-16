В селе Красная Ивано-Франковской области над рекой Красник обрушился мост. Причиной этого происшествия стал подъем воды в водоеме.

Об этом во вторник, 16 июня, информирует пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"По адресу: с. Красная, ул. Шевченко обрушился мост через реку Красник. Общая длина моста - 24 метра, ширина - 11 метров", - сообщили областные власти. Об инциденте местным чиновникам стало известно в понедельник, 15 июня в 08:45.

По их информации, в мосте образовалась трехметровая пропасть из-за поднятия уровня воды в реке. Так, часть дорожного покрытия была смыта водой, а железобетонные плиты конструкции моста повисла над водоемом. Местные власти запретили проезд по мосту, однако пеший переход там все еще разрешен

"В случае возникновения пожара объезд будет осуществляться со стороны пгт Ланчин по направлению пгт Делятин", - добавили в ОГА.

Напомним, что в ночь с воскресенья на понедельник, 15 июня, в Украине из-за сильных дождей и шквальных порывов ветра оказались обесточенными 178 населенных пунктов в девяти областях.

Ранее мы писали, что 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района рухнула секция Алексеевского моста. Вместе с мостом в залив Каховского водохранилища провалилась фура с трубами, однако водитель не пострадал.