Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что пандемия коронавируса отступит уже в начале следующего года.

Об этом он заявил в эфире передачи "Док Ток" на Первом канале во вторник, 16 июня, передает РИА "Новости".

По его словам, важным условием для возвращения к нормальной жизни является наличие у людей противокоронавирусного иммунитета. Популяционный иммунитет выше 45%, а лучше ближе к 50-60%, гарантирует прерывание цепочки заболевания.

"Я думаю, что успокоиться можно будет с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что это все-таки нужно говорить о следующем годе... Мне кажется, это февраль", - считает Мурашко.

Тем временем в Китае недавно произошла новая вспышка коронавируса, из-за которой власти ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и ужесточили условия карантина.

Ранее мы писали, что сегодня число коронавирусных больных в мире перевалило за 8 миллионов.