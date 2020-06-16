В связи с протестами, вспыхнувшими после удушения белым полицейским чернокожего мужчины, правоохранителям США запретят применять удушающие приемы против подозреваемых. Исключение составят случаи, когда существует угроза для жизни сотрудника.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил во вторник глава Белого дома Дональд Трамп.



"Удушающие приемы будут запрещены - кроме тех случаев, когда жизнь офицера находится в опасности", - сказал Трамп в Вашингтоне перед подписанием указа о реформе полиции.



Президент добавил, что в соответствии с новым указом администрация Белого дома намерена изучить возможность оснащения полиции "менее смертельным оружием".

"Новые устройства разрабатываются все время, мы изучаем их, и цена здесь не проблема", - отметил Трамп.



По его словам, также будут приняты меры для предотвращения перехода в другие отделения полицейских, совершивших серьезные дисциплинарные нарушения.

Аналогичный документ о запрете смертельно опасного приема на уровне закона сейчас готовит конгресс США. Власти многих городов тоже уже заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотре подготовки полицейских.

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Нью-Йорка планирует сократить финансирование местной полиции.

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