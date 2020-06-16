Канада и США договорились еще месяц не открывать границы. Фото: Flickr

Власти США и Канады вновь продлили срок соглашения о запрете пропускных операций через границу между этими странами. В связи со сложной ситуацией с коронавирусом, ограничения будут действовать до 21 июля.

Об этом во вторник, 16 июня, написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем Twitter.

"Канада и США согласились продлить режим закрытия границы еще на 30 дней, до 21 июля", - заявил Трюдо. По его словам, эти ограничения помогут обезопасить американцев и канадцев от коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в США достигло 2 193 241 (+10 291 за сутки). От осложнений умерли 118 584 человека, выздоровели 891 571.

Что касается Канады, то там ситуация с эпидемией намного лучше. С начала года там было выявлено 99 423 зараженных (+276 за сутки). Умерли 8 213 пациента, оправились после болезни 61 398.

Канада и США договорились еще месяц не открывать границы. Скриншот: Джастин Трюдо в Твиттер

Стоит отметить, что впервые такое решение было принято 18 марта. Однако тогда представители властей обоих государств отметили, что закрытие границ не повлияет на торговлю между ними.

Напомним, что в прошлый раз власти Канады и США решили не открывать границу до 21 июня.

 

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