Власти США и Канады вновь продлили срок соглашения о запрете пропускных операций через границу между этими странами. В связи со сложной ситуацией с коронавирусом, ограничения будут действовать до 21 июля.

Об этом во вторник, 16 июня, написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем Twitter.

"Канада и США согласились продлить режим закрытия границы еще на 30 дней, до 21 июля", - заявил Трюдо. По его словам, эти ограничения помогут обезопасить американцев и канадцев от коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в США достигло 2 193 241 (+10 291 за сутки). От осложнений умерли 118 584 человека, выздоровели 891 571.

Что касается Канады, то там ситуация с эпидемией намного лучше. С начала года там было выявлено 99 423 зараженных (+276 за сутки). Умерли 8 213 пациента, оправились после болезни 61 398.

Стоит отметить, что впервые такое решение было принято 18 марта. Однако тогда представители властей обоих государств отметили, что закрытие границ не повлияет на торговлю между ними.

Напомним, что в прошлый раз власти Канады и США решили не открывать границу до 21 июня.