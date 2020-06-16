Сразу 20 военных индийской армии убиты во время вооруженного столкновения на границе между Индией и Китаем, в восточной части индийской области Ладакх.

Расположенная там между позициями индийских и китайских войск долина Галван является территорией, оспариваемой с 1962 года. Об этом пишет Indiatoday со ссылкой на источники.

По данным NDTV, ожесточенное столкновение произошло поздно вечером и ночью 15 июня 2020 года. Причиной этого, как заявляет индийская сторона, стала попытка китайской стороны в одностороннем порядке изменить существующее положение.

В свою очередь Китай обвинил Индию в высокомерии и безответственности и пригрозил отпором.

"Высокомерие и безрассудство индийской стороны - главная причина постоянной напряженности, Китай не создает и не будет создавать конфликты, но он также не боится конфликтов", - говорится в сообщении в Тwitter.

Фото: twitter.com

Напряженность вдоль границы между двумя сторонами возросла в прошлом месяце. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении Линии фактического контроля - демаркационной линии между Индией и Китаем в восточной части Ладакха.

Ранее "Страна" писала о том, что Пакистан начал стягивать военную технику к границе с Индией.

Также мы сообщали, что Греция готова воевать с Турцией за добычу нефти в Эгейском море.