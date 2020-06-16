Российская компания "Газпром" сменила юридическую схему поставок газа в "ДНР" и "ЛНР". Она впервые прекратила отображать в отчетах передачу газа в "республики" как поставки на Украину. Как выстроена новая схема, не известно. Вероятно, топливо идет через посредника или записано на технологические нужды.

Такое предположение сделало издание "Коммерсантъ".

До сих пор "Газпром" раскрывал данные по "ЛДНР" в графе "поставки в Украину" - согласно официальной позиции РФ, которая признает "республики" частью Украины. Однако в отчете за первый квартал показатель поставок в Украину равен нулю.

Согласно прежней логике "Газпрома", платить за этот газ должен был "Нафтогаз" - как единственная украинская компания, с которой у монополии был контракт, действовавший до конца 2019 года.

В "Газпроме" сообщили, что перестали раскрывать объемы поставок в "ЛНР" и "ДНР" из-за отсутствия контракта с "Нафтогазом". В "Нафтогазе" вообще не прокомментировали ситуацию.

Российский газ, безусловно, по-прежнему поставляется в "республики", но теперь "Газпрому" пришлось найти новую юридическую схему для этого. Пока не ясно, как она в выглядит, но возможны два варианта.

Поставки могут быть организованы через компанию-посредника, которая не опасается попасть под санкции из-за сотрудничества с "республиками". Наиболее вероятный посредник - структура "Газ-Альянс" Сергея Курченко. Однако в таком случае она должна была получить разрешение на экспорт газа (по закону это может делать только "Газпром"), что вряд ли возможно.

Поставки могут быть списаны на технологические нужды газотранспортной системы, оператором которой является "Газпром". Расход газа по этой статье в рамках всей ГТС весьма велик: в 2018 году он составил 38 млрд кубометров, в 2019 году - 40,14 млрд кубометров. Потребности "ДНР" и "ЛНР" составят всего 6–7% от этих объемов и будут малозаметны на фоне годовых колебаний. Схожая схема применяется для энергоснабжения "ЛДНР" из России: "гуманитарные поставки" списываются на технологические потери Федеральной сетевой компании и учитываются при расчете тарифов для российских потребителей.

"ДНР" и "ЛНР" снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после прекращения поставок "Нафтогазом", который заявил, что газопроводы разрушены из-за боевых действий. С тех пор "Газпром" поставил в "республики" газ на $3 млрд, но записывал эти объемы на счет "Нафтогазв", хотя оплату не получала. Поскольку с 2020 года прямого контракта с "Нафтогазом" уже нет, вести учет прежним способом невозможно.

Юридический статус поставок был спорным: "Газпром" считал, что за поставки должен платить "Нафтогаз", записывая их в долг компании, "Нафтогаз" же от этих обязательств отказывался. Стокгольмский арбитраж стал на сторону ''Нафтогаза'', решив, что украинская компания не должна платить за газ, поставленный ''Газпромом'' другим лицам.

Таким образом, вся финансовая нагрузка за поставки в "республики" легла на сам "Газпром", с чем компания окончательно смирилась, согласившись не рассматривать этот вопрос при урегулировании споров с "Нафтогазом" в конце 2019 года.

Всего в "ЛДНР" было поставлено около 12 млрд кубометров газа, в том числе 2,75 млрд кубометров в 2019 году.

Как сообщала "Страна", "Газпром" начал демонтаж труб, ведущих в Украину.

Мы также цитировали заявление Александра Лукашенко о том, что Беларусь может найти альтернативу российскому газу так же, как это было в случае с нефтью.