Оперативники уголовного розыска полиции Черниговской области задержали 52-летнего иностранца, который находился в международном розыске по подозрению в краже золотых изделий на сумму в 25 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте МВД.

"Злоумышленник разыскивался правоохранительными органами Азербайджанской Республики с 2019 года. Ему инкриминируют совершение кражи с причинением значительного ущерба и совершенной группой лиц по предварительному сговору. Сумма ущерба составляет около 25 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно законодательству Азербайджанской Республики, злоумышленнику грозит до 10 лет заключения. Имя задержанного иностранца не разглашается.

Фото: Нацполиция

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