С завтрашнего дня, 17 июня, в Армении ужесточаются карантинные меры по борьбе с коронавирусом. Так, граждане, у которых при себе не будет маски и паспорта (ID-карты, водительского удостоверения и пр.), могут получить штраф в $40 (1070 грн по курсу).

Об этом во вторник, 16 июня, заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге по итогам заседания комитета по борьбе с распространением коронавируса, передает Armenpress.

"Отсутствие паспорта и неношение масок будут считаться отдельными правонарушениями. Граждане будут оштрафованы на 10 тысяч драмов ($20 - 535 грн) за отсутствие удостоверяющего личность документа и на 10 тысяч драмов за неношение маски", - сказал глава армянского правительства.

Он отметил, что ношение маски сокращает риск заражения коронавирусом в несколько раз, поэтому правительство требует от каждого гражданина иметь при себе это средство личной защиты. Тем не менее, граждане Армении не всегда следуют правилам, установленным правительством.

По последним данным, в Армении общее число пациентов, зараженных коронавирусом, достигло 17489. При этом только за последние сутки инфекцию там подхватили 425 человек. Выздоровели от нее в стране 6 571 человек, умерли 293.

Напомним, что недавно премьер Армении Пашинян сам переболел коронавирусной инфекцией. Глава правительства, описывая ситуацию с коронавирусом, заявлял, что страна "шагает по аду".

Ранее мы писали, что после выздоровления Пашинян получил иммунитет к коронавирусу.