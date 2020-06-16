Уже 40 семей забрали из отеля "Венеция" детей, рожденных суррогатными матерями Украины
Уже 40 семей забрали рожденных суррогатными матерями младенцев, застрявших в середине мая из-за карантина в киевском отеле "Венеция". Большинство родителей из Европы.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на владельца клиники суррогатного материнства "Biotex" Альберта Точиловского.
По словам хозяина клиники, сейчас в отеле "Венеция" остаются еще около 60 детей. Точиловский надеется, что к следующей неделе заберут еще 20 малышей, и в гостинице останутся 40 детей.
Также Точиловский добавил, что самые большие трудности с вывозом младенцев испытывают родители из Китая, так как перелеты из этой страны запрещены и рейсы пока не возобновляются. При этом среди китайских семей, которые воспользовались услугами суррогатного материнства в Украине, есть высокопоставленные чиновники.
Владелец "Biotex" полагает, что ситуация с китайскими клиентами разрешится в августе.
Ранее "Страна" подробно освещала историю с застрявшими в "Венеции" детьми.
Мы также сообщали, что первые родители прилетели в Украину за детьми в конце мая.
После этого скандала детский омбудсмен Николай Кулеба предложил запретить в Украине суррогатное материнство для иностранцев.