Уже 40 семей забрали рожденных суррогатными матерями младенцев, застрявших в середине мая из-за карантина в киевском отеле "Венеция". Большинство родителей из Европы.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на владельца клиники суррогатного материнства "Biotex" Альберта Точиловского.

По словам хозяина клиники, сейчас в отеле "Венеция" остаются еще около 60 детей. Точиловский надеется, что к следующей неделе заберут еще 20 малышей, и в гостинице останутся 40 детей.

Также Точиловский добавил, что самые большие трудности с вывозом младенцев испытывают родители из Китая, так как перелеты из этой страны запрещены и рейсы пока не возобновляются. При этом среди китайских семей, которые воспользовались услугами суррогатного материнства в Украине, есть высокопоставленные чиновники.

Владелец "Biotex" полагает, что ситуация с китайскими клиентами разрешится в августе.

Ранее "Страна" подробно освещала историю с застрявшими в "Венеции" детьми.

Мы также сообщали, что первые родители прилетели в Украину за детьми в конце мая.

После этого скандала детский омбудсмен Николай Кулеба предложил запретить в Украине суррогатное материнство для иностранцев.