В среду, 17 июня, грозы накроют всю территорию Украины, за исключением Луганской области, где ожидается переменно облачная погода без осадков.

Синоптики прогнозируют днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В западных областях ожидается местами значительный дождь (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в западных регионах ночью +14-17 градусов. Днем прогреется до + 23-25. В центральных районах и на севере страны в ночные часы +16-18, днем - до +26-28. На юге ожидается ночью до +16-18, а днем потеплеет до +24-29 градусов. Жарче всего будет на востоке, где ночью обещают +16-20, а днем придет жара до +32 градусов.

Также синоптики предупреждают, что 16 -17 июня в восточных регионах, а также в Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна"писала о том, что появились фото и видео, как в центре Киева от непогоды падали деревья и плавали машины.

Также мы сообщали, что в Киеве жара била температурные рекорды три дня подряд.