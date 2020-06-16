Служба безопасности Украины (СБУ) выявила в рядах Военно-морских сил ВСУ информатора, который собирал данные в пользу спецслужб Российской Федерации. Капитан 2 ранга собирал секретную информацию и после ее передачи российским кураторам планировал переехать в аннексированный Крым.

Об этом во вторник, 16 июня, информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство", - говорится в сообщении.

Украинский моряк с российским гражданством шпионил в пользу РФ. Фото: СБУ

В ведомстве отметили, что капитан 2 ранга ВМС Украины вернулся в место дислокации своего экипажа и принялся собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам. Полученные данные злоумышленник планировал передать кураторам из РФ после выезда на постоянное место жительства в аннексированный Крым. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных сил Украины.

Украинский моряк с российским гражданством шпионил в пользу РФ. Фото: СБУ

"По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне. Сейчас военнослужащий отстранен от занимаемой должности и отменен допуск к государственной тайне", - добавили в СБУ.

По данным источников "Страны" в Службе безопасности, речь может идти о командире спасательного судна ВМСУ "Александр Охрименко" капитане 2 ранга Анатолии Люлько. Он только в 2019 году получил погоны капитана 2 ранга.

Напомним, что в прошлом октябре Крюковский районный суд Кременчуга приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за госизмену, потому что он на протяжении пяти лет собирал и передавал информацию в ФСБ РФ.

Ранее мы писали, что в 2019 году ФСБ отчиталось о поимке в Ростовской области военнослужащего, которого подозревают в сборе сведений военного характера по заданию украинской военной разведки.