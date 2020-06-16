В связи с карантинными ограничениями и закрытием аэропорта "Киев" авиакомпания Wizz Air временно перенесла семь рейсов в среду, 17 июня, в аэропорт "Борисполь". Об этом свидетельствует онлайн табло аэропорта.

В частности, рейсы из Киева в Краков, Варшаву, Дортмунд, Будапешт, Мемминген, Таллинн и Копенгаген, которые запланированы на 17 июня, будут осуществлены из "Борисполя". Их вылеты и прилеты обслуживаются в терминале D.

Напомним, что 15 июня в Украине возобновили после карантина международные регулярные авиарейсы.

Ранее "Страна" писала о том, что Wizz Air отказалась внедрять внутренние рейсы по Украине.

Также мы сообщали, что израильская авиакомпания отменила возобновленный рейс из Тель-Авива в Киев и обратно.