Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин намерен баллотироваться в мэры Киева на предстоящих выборах, которые намечены на 25 октября этого года.

Об этом политик заявил в прямом эфире телеканала "НАШ".

"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева (Виталием Кличко - Ред.) за этот высокий пост. Потому что то, что происходит с Киевом, мне как жителю Украины не нравится. Моя столица должна быть другой. Более чистой, ухоженной и так далее..."

На уточняюший вопрос ведущего о том, собирается ли Добкин побороться за кресло мэра не Харькова, а Киева, экс-депутат ответил:

"А в Харькове все в порядке, там мэра менять не надо.", - отметил Добкин и добавил, что он намерен "отремонтировать Киев и сделать его таким же классным, как он был до прихода Кличко".

Добкин пойдет в мэры Киева. Видео: YouTube/ НАШ

Тем временем конкуренция за право баллотироваться от "Слуги народа" в мэры Киева становится более жесткой. "Страна" разбирала, какая сейчас ситуация перед местными выборами внутри политической силы.

Ранее мы писали, что действующий мэр Киева Виталий Кличко отказался от предложения партии "Европейская солидарность" пойти на грядущие местные выборы от них.