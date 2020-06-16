"Страна" подала заявление в Государственное бюро расследований с требованием открыть уголовное прозводство по факту нападения полиции на журналиста издания и других представителей СМИ 15 июня, во время избрания меры пресечения Сергею Стерненко.

В тот день около Шевченковского суда правоохранители не только не защитили их от нападений массовки Стерненко, но и, применив силу, вывели из под здания суда.

В этих действиях содержится состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.171 и ч.2 ст. 365 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также превышение власти или служебных полномочий).

После подачи заявления, в соответствии с законом, ГБР должно в течение 24 часов открыть уголовное производство и внести сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Если этого сделано не будет, то "Страна" обратится в суд, чтоб он обязал ГБР открыть уголовное производство.

Напомним, что 15 июня журналист нашего издания Владислав Бовтрук по редакционному заданию находился на территории Шевченковского райсуда Киева. Также там были журналисты других СМИ, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники полиции диалога, а также группа поддержки Стерненко. Последняя вела себя по отношению к журналистам агрессивно. После нападения на журналиста "Шарий.net" работники полиции вывели его, а также, явно превышая полномочия и применяя насилие, вытолкнули нашего журналиста за территорию суда без объяснений.

На возражение Владислава о том, что он находится на территории около суда законно, полицейские не отреагировали, а также не пресекли нападение и проявления агрессии со стороны массовки Стерненко.

Таким образом, своими незаконными действиями полицейские прямо препятствовали профессиональной деятельности журналиста вместо того, чтобы обеспечивать безопасность и порядок.

"Страна" рассказывала о том, как полиция обошлась с представителями СМИ у здания суда. При этом она отпустила зачинщиков беспорядков из поддержки Стерненко.

Действиями правоохранителей уже возмутились в Национальном союзе журналистов Украины.