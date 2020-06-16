Жители Амстердама создали петицию с призывом к городским властям ограничить количество туристов.

Об этом во вторник, 16 июня, сообщает издание "Dutch news".

По данным на вторую половину дня вторника петиция набрала более 20 тыс. подписей.

"Если количество туристов поднимется до докоронавирусного уровня, то экономика и улицы снова будут под властью туристов", - сказал Мартийн Бадир, один из инициаторов петиции.

Отмечается, что в Амстердаме ограничения из-за коронавируса показали, несколько старая часть города зависима от туризма.

Согласно петиции, город должен ввести двенадцатимиллионный лимит на пребывание туристов в течение следующих пяти лет, запрет на развитие новых отелей и запрет или частичный запрет на аренду жилья для отдыха. Кроме того, авторы петиции хотят резко увеличить туристические налоги.

Чтобы организовать референдум по этому вопросу петиция должна набрать 27 тыс. подписей.

Тем временем туристы начали медленно возвращаться в Нидерланды. На данный момент правительство разрешило въезд из стран ЕС и европейской экономической зоны. Ограничения по-прежнему применяются для жителей Великобритании и Швеции, а также стран, не входящих в ЕС.

Напомним, вчера Нидерланды возобновили авиасообщение с Украиной. Уже доступен рейс в Амстердам.