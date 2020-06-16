В Белой Церкви пятилетнего ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами после того, как 39-летний отчим выбросил малыша в окно. ЧП произошло во вторник, 16 июня, около полудня. Мать мальчика со своим сожителем употребляли спиртные напитки, в процессе этого вспыхнул скандал на почве разногласия в вопросе воспитания детей. Тогда мужчина выбросил в окно пятилетнего ребенка, который мешал ему смотреть телевизор. После этого отчим сбежал. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киевской области.

К счастью, квартира была расположена на первом этаже дома, но и этого хватило, что реебенок получил тяжелые ранения. Мальчика с травмами головы возле подъезда увидели прохожие и вызвали полицию и скорую помощь. Ребенка доставили в реанимационное отделение, где за его жизнь борются врачи.

Фото: Патрульная полиция Белой Церкви

Тем временем на поиски сбежавшего сожителя матери ребенка подняли весь личный состав местного отдела полиции. Злоумышленника оперативно задержали на одной из улиц Белой Церкви.

С задержанным сейчас работают полицейские. Ему инкриминируют покушение на умышленное убийство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее "Страна" писала о том, что в Винницкой области пьяная женщина на авто наехала на четверых детей, один ребенок в реанимации.

Также мы сообщали, что в Княжичах под Киевом депутат избил 12-летнего ребенка и получил за это пулю в ногу.