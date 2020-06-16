Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно ушел на самоизоляцию из-за Covid-19 у жены, провел совещание по поводу несоблюдения фурами габаритно-весовых норм на украиских дорогах.

Об этом во вторник, 16 июня, информирует Офис президента.

Сообщается, что в селекторном совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов и руководитель Укравтодора Александр Кубраков.

Зеленский в пустом кабинете пожаловался на перегруженные дороги в Украине. Фото: Офис президента

Так, Зеленский привел статистику, согласно которой каждая вторая фура, которая ездит по украинским дорогам, перегружена.

"Я не думал, что кроме программы под названием "Большая стройка" в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема - как защитить часть этой программы, а именно - дороги в стране", - такими словами Зеленский начал совещание.

Он отметил, что проблема с перегруженными фурами фиксируется даже на новых дорогах, которые начали строить в рамках программы "Большая стройка".

В свою очередь премьер Шмыгаль заявил, что инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) работают круглосуточно. С 12 мая они составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров, а сумма штрафов за этот период составляет более 190 тысяч евро. Кроме того глава правительства анонсировал увеличение штата инспекторов, которые будут дежурить на дорогах, на 200 человек с 1 октября. Сейчас по всей стране их всего 141. Также на дорогах действуют девять комплексов весового контроля. До 25 июня их будет 19, а с 1 октября - 78.

По словам Шмыгаля, Кабмин уже передал в комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законы касательно осуществления Государственной службой Украины по безопасности на транспорте габаритно-весового контроля. Ожидается, что этот документ позволит местным властям устанавливать автоматические комплексы габаритного контроля. Часть штрафов будет предлагаться направлять в местные бюджеты для восстановления дорог.

Зеленский в пустом кабинете пожаловался на перегруженные дороги в Украине. Фото: Офис президента

В то же время глава МВД Арсен Аваков отметил, сотрудники Укртрансбезопасности эффективно действуют на дорогах исключительно в сотрудничестве с полицией. Он считает, что из-за низких зарплат инспекторов ведомства существует высокий риск коррупции на дорогах. Министр предложил передать патрульной полиции контроля соблюдения безопасности на дорогах, в том числе - габаритно-весового контроля. С предложением Авакова согласился президент. Также глава государства предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины.

"Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины: осуществить все меры по предотвращению нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", - обратился Зеленский к Авакову.

Сам глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу президента.

"Совместные реализации на примере игорных заведений, незаконных АЗС, во-первых, являются определенной адвокацией в глазах общества, это не "договорняк", а совместная слаженная работа. Во-вторых, она более эффективна. Потому что органы могут достаточно коммуницировать друг с другом, обмениваться информацией и прекращать деструктивную конкуренцию в работе друг с другом", - подчеркнул он.

Также, Зеленский отметил, что параллельно со срочными мерами, направленными на борьбу с перегруженностью дорог, необходимо разработать программу реформы "Укртрансбезопасности".

"С завтрашнего дня нам нужно совместно работать, чтобы сохранить наши дороги. Нет смысла строить дороги, которые сразу разрушают. Надо сохранить то, что имеем, и приумножить новой качественной инфраструктурой. Тогда "Большая стройка" поможет каждому украинцу", - резюмировал президент.

Ранее мы писали, что в Зборовском районе Тернопольской области фура перегруженная песком провалилась на аварийном мосту.

Подобный случай произошел и под Днепром. Там под весом грузового авто обрушился мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. Примечательно, что инцидент произошел прямо во время того, как президент Зеленский рассказывал журналистам о строительстве мостов в Украине.