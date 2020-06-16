На сайте Верховной Рады появился текст правительственного законопроекта об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников. Документ предусматривает снижение "зеленых" тарифов для введенных в работу в период с 1 июля 2015 до 31 декабря 2019 года солнечных станций (СЭС) мощностью больше 1 МВт на 15%, а для ветряных (ВЭС) с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

С текстом проекта можно ознакомиться на интернет-портале парламента.

Согласно тексту проекта и сопроводительным документам, для СЭС мощностью до 1 МВт, запущенных в обозначенный период, запланированное снижение составляет 10%.

Для некоторых объектов, введенных в работу после 1 января 2020 года, предусмотрено снижение тарифа на 2,5%. В частности, это касается:

СЭС до 1 МВт;

ВЭС вне зависимости от их мощности;

СЭС мощностью свыше 1 МВт, запущенных до 31 июля текущего года.

СЭС мощностью 1 МВт и больше, введенные в эксплуатацию с 1 августа, ожидает снижение тарифа на 60%.

Для всех объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), запущенных до 1 июля 2015 года, устанавливается предельный "зеленый" тариф на уровне сниженного на 15% тарифа для наземных СЭС с мощностью свыше 10 МВт, которые были введены в эксплуатацию до 31 марта 2013 года.

Финансовая ответственность за небалансы в размере 50% для ВИЭ свыше 1 МВт наступает с 1 января 2021 года, в размере 100% – с 1 января 2022 года. Для ВИЭ мощностью меньше 1 МВт ответственность с 2021 года наступает в объеме 10% и ежегодно вплоть до 2030 года увеличивается на 10%. До 31 декабря 2029 года допустимая погрешность в прогнозировании составляет 5% для СЭС и 10% для ВЭС.

Законопроект предлагается определить НЭК "Укрэнерго" ответственной за компенсацию ВИЭ стоимости электроэнергии, не отпущенной ими в результате выполнения диспетчерских команд.

Законодательная инициатива также определяет предоставление государственных гарантий производителям по "зеленому" тарифу относительно неизменности законодательства, действующего на день принятия указанного документа.

Ранее "Страна" сообщала, что в Министерстве энергетики собираются отменить льготный тариф за первые 100 кВт-час с 1 октября 2020 года.

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