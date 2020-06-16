В Польше мужчина совершил акт самосожжения перед зданием Сейма. Сотрудники полиции потушили огонь.

Об этом во вторник 16 июня, сообщает RMF24.

В результате мужчина получил многочисленные ожоги. По словам очевидцев, он приехал к Сейму на велосипеде и облил себя горючим веществом.

Патрульные полицейские вместе с прохожими повалили его на землю и потушили огонь. Причины случившегося пока неизвестны. При себе мужчина не имел никаких плакатов и перед тем как поджечь себя, он ничего не выкрикивал.

Напомним, в феврале этого года под Офисом президента мужчина облил себя бензином и поджег.

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