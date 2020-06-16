Иск о запрете деятельности общественной организации "Центр противодействия коррупции" поступил в Окружной административный суд Киева. Также истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции.

Об этом сообщается на сайте Окружного админсуда.

"Истец считает, что информация, обнародованная в СМИ свидетельствует о том, что "Центр противодействия коррупции", анализируя деятельность дивизии войск СС "Галичина", занимается пропагандой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, чем нарушает действующее законодательство", - говорится в сообщении.

В суде решается вопрос об открытии производства по данному иску.

Ранее "Страна" писала о том, что суд признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской.

Также мы разбирались, запретят ли символику дивизии СС "Галичина" после решения суда в Киеве.