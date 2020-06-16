С 18 июля международный автобусный перевозчик "Ecolines", в холдинге которого состоит украинский перевозчик "Автолюкс", возобновляет осуществление рейсов из Киева в Варшаву и Щецин (Польша).

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, передает "Интерфакс-Украина".

Также компания будет постепенно возобновлять рейсы и по другим международным маршрутам.

Кроме того, в компании "Автолюкс" уже возобновили регулярное автобусное сообщение из Киева в Одессу, Запорожье, Харьков, Полтаву, Херсон и Кропивницкий.

"Есть спрос на маршруты в западном направлении, но пока что пустить рейсы во Львов мы не можем, через эпидемиологическую ситуацию в регионе", - подытожили в компании.

Компания Autolux (ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс") запустила первые рейсы в 1997 году по маршруту Киев-Одесса-Киев.

Согласно данным реестра юридических лиц, владельцем компании "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", которая является правопреемником компании "ААЗ Трейдинг Ко", является компания "Норма-А" (Латвия) которая, согласно данным из открытых источников, работает под брендом Ecolines.

Конечными бенефициарами компании "Норма-А" являются Андрис Подгорнийс и Егорс Рибзаменс. Через нее они также контролируют ООО "Украинские линии", которая работает в Украине под брендом Ecolines.

Компания "ААЗ Трейдинг Ко", зарегистрирована в 1997 году, владельцем ее был Саада Махфуд. Имеет "дочку" – ООО "Автолюкс Экспресс Почта".

Ее правопреемника – ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", руководителем и владельцем которой был Саада Махфуд, зарегистрировано в августе 2016 года.

Компания "Украинские линии" зарегистрирована в 2000 году. Ее руководителем является указанный выше Подгорнийс, совладельцами – ООО "Эльбрус Транс" (Киев) и указанная выше компания "Норма-А".

Напомним, ранее сообщалось, что экспресс "Киев-Борисполь" возобновит перевозки с понедельника.

Также мы писали, что в Минздраве рассказали, по каким правилам возобновились межобластные перевозки в Украине.