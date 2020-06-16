Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится на самоизоляции, не поедет на суд о нарушении им условий карантина во время посещения кофейни в Хмельницком.

Об этом во вторник, 16 июня, со ссылкой на источник в Офисе президента передают "Украинские новости".

"Будет представитель", - сказал собеседник в ОП.

Напомним, во время рабочей встречи в Хмельницком 3 июня президент Украины сделал кофе-брейк в местной кофейне, которая должна была быть еще закрытой на карантин в соответствии с постановлением Кабмина. Судя по обнародованным фото, первые лица государства большой компанией (свыше 5 человек) устроились внутри заведения, чтобы выпить эспрессо.

Уже 10 июня в Нацполиции сообщили, что материалы о нарушении карантина Зеленским, работниками его Офиса и другими чиновниками в Хмельницком переданы в суд.

Ранее гланый санитарный врач и замминистра здравоохранения Украины уверял, что президент не нарушал карантин, а инспектировал заведение.

Заседание о нарушении карантина Зеленским состоится в пятницу, 19 июня, в 09:00. При этом пока неизвестно, когда суд примет решение относительно подобных правонарушений со стороны других украинских чиновников, отдыхавших с президентом в кафе.