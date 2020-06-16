В американской Калифорнии открыли антикоронавирусные спортзалы. Они представляют собой огороженные пленкой персональные ячейки для занимающихся спортом. Об этом сообщает KTLA5.

На видео можно рассмотреть, что пространство спортивного зала разделено обычной пленкой, а в каждой из ячеек есть индивидуальный набор спортивного инвентаря.

Отмечается, что теперь в зале из-за соблюдения безопасной дистанции одновременно могут заниматься вдвое меньше людей.

Напомним, американские крупные авиаперевозчики теперь могут запретить посадку на борт пассажирам без масок. Кроме того, тех, кто не не соблюдает правил индивидуальной защиты, компании имеют право внести в "черный список".

Также мы сообщали, что по последним данным, в США насчитывается 2 113 488 выявленных случаев коронавируса. Для 116 090 человек болезнь оказалась смертельной.