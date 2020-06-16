Молодые люди перестали интересоваться сексом. К таким выводам пришли ученые Каролинского института в Стокгольме.

Об этом сообщает JAMA Network Open.

Во время исследования в период с 2000 по 2018 года регулярно проводили опросы 10 тысяч разных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44 лет. их спрашивали о количестве сексуальных контактов и партнеров за прошлый год.

Как выяснилось, молодежь стремительно теряет интерес к сексуальным контактам. Так, более трети граждан США в возрасте от 18-24 лет сообщали, что за последний год не занимались сексом. Эти данные увеличились на 63% в сравнении с 2002 годом.

Кроме того, недостаток сексуальной активности вырос и среди представителей обоих полов в возрасте от 25 до 34 лет.

Специалисты отмечают, что среди возможных причин подобной тенденции специалисты называют стресс на работе или учебе, а также доступность и разнообразность "сольных развлечений" в интернете.

Напомним, в апреле опрос показал, что у 8% украинцев стало больше секса на карантине, у 17% - меньше.

Также мы писали, что на карантине в Украине сексом стали заниматься чаще 13% мужчин и 5% женщин.