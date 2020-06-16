Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым вводятся штрафы за рассылку электронного спама до 3,4 тысяч гривен. При этом если компания не предоставляет возможность отписаться от рассылки коммерческих электронных писем, она может заплатить до 8,5 тысяч гривен штрафа.

Законопроект "Об электронных коммуникациях" №3014 поддержали 248 депутатов на заседании парламента во вторник, 16 июня.

Так, согласно документу, предлагается накладывать штраф за рассылку спама, который составит от 1,7 до 3,5 тысяч гривен (от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан). Если компания или лицо не предоставила пользователю возможность при получении коммерческих электронных сообщений с целью рекламы или продажи товаров или услуг отказаться от их рассылки или их отправки без предоставления информации о лице отправителя (кроме сообщений поставщика электронных коммуникационных услуг) на его адрес электронной почты, номер телефона или другой сетевой идентификатор - штраф составит от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. гривен (от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Также авторы инициативы предложили штрафовать на сумму от 17 тыс. до 51 тыс. гривен (от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) за невыполнение законных требований должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, или за создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей.

Напомним, что данный законопроект был зарегистрирован депутатами от фракции "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – за жизнь" 5 февраля этого года.

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