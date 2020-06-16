Адвокат экс-президента Украины Илья Новиков заявил, что Петр Порошенко придет в четверг на суд, где прокуратура будет для него требовать меру пресечения в виде взятия под стражу с залогом в 10 млн гривен. При этом он дал понять, что в тот же день состоятся и похороны отца Порошенко.

Об этом сообщается на сайте "Европейской солидарности".

"Заседание Печерского суда состоится в четверг 18 июня в 15:15. Сегодня мы получили официальное извещение. Пятого президента Украины Петра Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу. Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет", - заявил Новиков.

По словам защитника, Петр Порошенко обязательно прибудет в суд.

"Петр Порошенко обязательно появится в суде. Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. В соответствии с христианскими обычаями похороны проходят на третий день (то есть в четверг - Ред.). Но Петр Порошенко обязательно появится в суде - это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальный", - отметил Новиков.

Напомним, 10 июня Петру Порошенко объявили о подозрении по делу о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. "Страна" подробно описывала, как это было.

Ранее Ирина Венедиктова заявила, что Офис генпрокурора подаст ходатайство в суд об избрании меры пресечения для Порошенко.