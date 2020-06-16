Еще один народный депутат решил покинуть Верховную Раду. В этот раз заявление о сложении депутатских полномочий написала депутат от партии "Батькивщина" (№17 в списке) Ольга Белькова.

Об этом сообщили источники "Страны" в аппарате парламента.

Причины ухода депутата с должности пока не сообщаются. Вместо Бельковой зайдет в Раду бывший нардеп Сергей Евтушок, он экс-мэр города Сарны.

Как известно, Белькова проработала в Верховной Раде с декабря 2012 года. В период с 2012 по 2014 гг. была членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности, председателем подкомитета по вопросам функционирования платежных систем и электронной коммерции, членом Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

С 27 ноября 2014 года - народный депутат Блока Петра Порошенко в VIII созыве Верховной Рады Украины. Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

До этого Ольга была управляющим партнером компании EastLabs. Основным фокусом работы Ольги в EastLabs был поиск новых команд для финансирования Eastlabs и создание программы развития команд в акселераторе. Ранее она также была директором по международным проектам управленческой команды Фонда Виктора Пинчука. Ольга вела проекты по интеграции Украины в глобальное сообщество, отвечала за предоставление международных грантов, тесно сотрудничала с известными международными организациями.

Кроме того, Белькова управляла частным проектом WorldWideStudios, который предоставляет стипендии магистерских программ ведущих мировых университетов молодым талантливым украинцам.

На выборах 2019 года баллотировалась от ВО "Батькивщина" (№17 в списке партии). Беспартийнaя. Отметим, что сегодня ей исполнилось 45.

Напомним, 11 июня депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук сложил мандат народного депутата. Вместо него в Раду зайдет жена первого министра обороны при Зеленском.

Ранее "Страна" подробно писала, как лидер "Голоса" Вакарчук сложил мандат и похоронил партию.