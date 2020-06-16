Сегодня суд отменил спецконфискацию $1,5 млрд, которые приписывают президенту Украины Виктору Януковичу.

Об этом во вторник, 16 июня, написал журналист Владимир Бойко в своем Facebook.

По его словам, соответствующее решение приняла судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Наталья Марчук.

"16 июня... судья Наталья Марчук, рассмотрев кассационную жалобу в интересах граждан Арбузова, Тюрина, Кивалова и Сэма Кислина, отменила решение апелляционного суда Донецкой области об отказе в пересмотре знаменитого приговора Краматорского городского суда о спецконфискации средств "преступной группировки Януковича" в сумме 1,5 миллиарда долларов", - написал он.

Напомним, 28 марта 2017 года Краматорский суд разрешил произвести спецконфискацию и зачисление в бюджет $1,5 млрд со счетов Януковича в десятках кипрских офшорных компаниях в украинских банках.