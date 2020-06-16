Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил главу Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Беларусь в 2020 году.

Приглашение во время встречи с руководителем Офиса президента Украины Игорем Жовквой передал белорусский посол в Украине Игорь Сокол, сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Украине во вторник.

"Украинской стороне передано приглашение президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов. В ходе встречи с И.Жовквой для президента Украины В.А. Зеленского и его супруги Елены переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко", - говорится в сообщении.

В своем послании Лукашенко отметил, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь, и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между беларусами и украинцами".

Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовка к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре 2020 году в Гродно.

Также обсуждались итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Беларуси и Украины в Житомире 4 октября 2019 года.

Напомним, ранее Лукашенко призвал не сравнивать президентские выборы в Беларуси и Украине.

Также сообщалось, что Лукашенко накануне выборов предупредил "майданутых", что "майданов в Беларуси не будет".